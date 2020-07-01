انت الان تتابع ميسي يحرز هدفه الـ700 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ميسي

بقي برشلونة في المركز الثاني من الليغا الإسبانية، وبفارق نقطة واحدة خلف غريمه المتصدر ريال مدريد، بينما أحرز ميسي الهدف 700 في مسيرته.

أحرز ميسي بهدوء من ضربة جزاء، هدفه 700 مع ناديه ومنتخب بلاده، وذلك في المباراة التي تعادل فيها فريقه برشلونةمع ضيفه أتليتيكو بهدفين لمثلهما.

Advertisements

وكان برشلونة في أشد الحاجة إلى الفوز يوم أمس بعدما أهدر تقدمه مرتين وتعادل بذات النتيجة مع سيلتا فيغو. وعلّق سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط الكاتالوني على النتيجة بالقول: "يكون من الصعب جدا المحاولة والمنافسة على اللقب عندما تهدر نقطتين في مباراتين متتاليتين لكننا سنواصل العمل حتى النهاية".

يذكر أن ريال مدريد يمكنه توسيع الفارق إلى أربع نقاط قبل خمس جولات من النهاية إذا فاز على ضيفه خيتافي يوم غد الخميس (الثاني من تموز/ يوليو 2020). ويعاني برشلونة الأمرين هذا الموسم، فبعدما أقال مدرب إرنستو فالفيردي مطلع العام الحالي، لم ينجح خليفته كيكي سيتيين في تحسين نتائجه بشكل ملموس، ما وضعه تحت موجة من الانتقادات آخرها من نجوم الفريق أبرزهم الأوروغوياني لويس سواريز صاحب ثنائية التعادل المخيب مع فيغو.