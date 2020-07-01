الامارات | ميلان الإيطالي يعلن شراء المدافع البلجيكي ساليميكرس

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي يعلن شراء المدافع البلجيكي ساليميكرس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، شراء المدافع ألكسيس سالياميكرس من أندرلخت البلجيكي ، بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.
وأصبح المدافع صاحب 21 عاما مرتبطا بعقد مع الفريق حتى ونيو من عام 2024، وكان شارك في أربع مباريات ببطولة الدوري ومباراتين في الكأس منذ انضمامه لميلان بعد مشاركته في 57 مباراة في عامين مع النادي البلجيكي.
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