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الامارات | إصابة 24 لاعباً في الدوري الأميركي بفيروس كورونا

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 24 لاعباً في الدوري الأميركي بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصيب أربعة لاعبين إضافيين في الدوري الأميركي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع واحد على انطلاق المسابقة في أورلاندو بفلوريدا.

وقالت رابطة الدوري إن الأربعة ضمن مجموعة تقيم في فندق مخصص لفرق الدوري وكانوا جزءا من مجموعة مؤلفة من 392 لاعبا ومدربا وعضوا في الأجهزة الفنية خضعوا لفحوص على مدار يومين.

وفي وقت سابق قالت رابطة الدوري إن 20 لاعبا وستة من أعضاء الأجهزة الفنية جاءت فحوصهم إيجابية لكوفيد-19.

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وبدأت الفرق في الوصول إلى أورلاندو الأسبوع الماضي من أجل اعادة إطلاق الموسم 25 في تاريخ المسابقة الذي تم تعليق منافساته في مارس آذار في خضم تفشي فيروس كورونا.

وتقام البطولة التي تضم 54 مباراة في مجمع ئي.إس.بي.إن وايد وورلد أوف سبورتس بدون جماهير، وتنطلق في الثامن من يوليو بمواجهة بين أورلاندو سيتي ضد إنتر ميامي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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