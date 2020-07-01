الامارات | إصابة 24 لاعباً في الدوري الأميركي بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 24 لاعباً في الدوري الأميركي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب أربعة لاعبين إضافيين في الدوري الأميركي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع واحد على انطلاق المسابقة في أورلاندو بفلوريدا.

وقالت رابطة الدوري إن الأربعة ضمن مجموعة تقيم في فندق مخصص لفرق الدوري وكانوا جزءا من مجموعة مؤلفة من 392 لاعبا ومدربا وعضوا في الأجهزة الفنية خضعوا لفحوص على مدار يومين.

وفي وقت سابق قالت رابطة الدوري إن 20 لاعبا وستة من أعضاء الأجهزة الفنية جاءت فحوصهم إيجابية لكوفيد-19.

Advertisements

وبدأت الفرق في الوصول إلى أورلاندو الأسبوع الماضي من أجل اعادة إطلاق الموسم 25 في تاريخ المسابقة الذي تم تعليق منافساته في مارس آذار في خضم تفشي فيروس كورونا.

وتقام البطولة التي تضم 54 مباراة في مجمع ئي.إس.بي.إن وايد وورلد أوف سبورتس بدون جماهير، وتنطلق في الثامن من يوليو بمواجهة بين أورلاندو سيتي ضد إنتر ميامي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news