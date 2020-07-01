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شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يكتسح بريشيا بسداسية نظيفة.. ويحقق رقمًا غائبًا منذ 17 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق إنتر ميلان ضيفه بريشيا بنتيجة 6 أهداف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأربعاء، في اطار الجولة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعب جوزيبي مياتزا.
ورفع إنتر رصيده إلى 64 نقطة بالمركز الثالث، ليقلص الفارق مع صاحب المركز الثاني لاتسيو إلى 4 نقاط ومع يوفنتوس المتصدر إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد بريشيا عند 18 نقطة بالمركز الأخير.
سداسية إنتر حملت توقيع آشلي يونج، أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء، دي أمبروزيو، روبرتو جاليارديني، كريستيان إريكسن وأنطونيو كاندريفا، في الدقائق 5 و20 و45 و52 و83 و88.
وبحسب شبكة «أوبتا»، بعد أن سجل إنتر ميلان 6 أهداف عن طريق 6 لاعبين مختلفين في نفس المباراة بالدوري الإيطالي، لأول مرة منذ مباراته ضد ريجينا، في 22 نوفمبر 2003، أي منذ 17 عامًا.
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