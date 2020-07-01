شكرا لقرائتكم خبر عن ايفرتون يُسقط ليستر بثنائية.. ونيوكاسل يقسو على بورنموث برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ايفرتون فوزًا هامًا على ضيفه، ليستر سيتي، مساء الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك، في اطار مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع فريق ايفرتون رصيده من النقاط إلى 44 في المركز الـ11، بينما توقف رصيد ليستر عند النقطة 55 ومهدد بفقد المركز الثالث المحتفظ به قبل مباراة تشيلسي بعد قليل امام وست هام.

وأنهى ايفرتون الشوط الأول مقتدمًا بهدفين نظيفين مبكرًا، عن طريق ريشارليسون في الدقيقة 10 وجيلفي سيجوردسون من ركلة جزاء في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني حاول ليستر تقليص النتيجة ونجح بالفعل في الدقيقة 51 من تسجيل هدف عن طريق اللاعب كيليتشي إيهياناتشو، ولكن يفشل الفريق من الخروج بنقطة من هذه المباراة، لتنتهي بنتيجة 2-1 لصالح اصحاب الارض.

وفي مباراة أخرى حقق فريق نيوكاسل فوزًا عريضًا على مُضيفه بورنموث بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي.

بتلك النتيجة رفع نيوكاسل رصيده من النقاط إلى 42 في المركز الـ13، بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 27 ولا يزال يواجه شبح الهبوط في المركز قبل الأخير.

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