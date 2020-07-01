شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يستعرض أمام نوريتش سيتي برباعية نظيفة في الـ«بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على ضيفه، نوريتش سيتي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، في اطار مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدمًا على نوريتش بثنائية سلجها بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 33 وجرانيت تشاكا في الدقيقة 37.
وسجل فريق «المدفعجية» ثنائية أخرى في الشوط الثاني عن طريق أوباميانج في الدقيقة 67، وسيدريك سواريز في الدقيقة 81.
وبتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 46 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد نورويتش عند 21 نقطة متذيلًا جدول الترتيب.
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