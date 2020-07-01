شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يحسم الجدل بشأن الخطة الاحتياطية لنسخة دوري الأبطال المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء، الجدل بشأن وجود خطة احتياطية لتسيير المباريات المتبقية من بطولة الدوري الأوروبي، المقرر أن تستكمل عبر دورة مصغرة من 8 أندية في ألمانيا الشهر المقبل.

وقال «يويفا» في بيان اليوم إنه خلال مؤتمر عبر الفيديو أكد الاتحادان الأوروبي والألماني مرة أخرى التزامهما بتنظيم البطولة في ألمانيا بعد توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف البيان: «أكد الطرفان التزامهما القوي بأن كافة المعايير سيتم اتخاذها لضمان إقامة كل المباريات بسلامة وأمان».

وأضاف ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا: «كما هو الحال في إقامة بطولة مصغرة في البرتغال تضم 8 فرق لاستكمال دوري الأبطال، لا توجد حاجة لخطة بديلة لهذه البطولة في ألمانيا».

وستقام أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي من مباراة واحدة في بطولة ستقام في مدن كولونيا ودويسبورج ودوسلدورف وجيلسنكيرشين من 10 إلى 21 أغسطس المقبل على أن تقام المباراة النهائية في كولونيا.

وستقام المباريات المتبقية في إياب ثمن النهائي في 6 و7 من الشهر المقبل في ملاعبها الأصلية أو في ألمانيا.

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وقال يويفا إن مباراتي إنتر ميلان مع خيتافي وإشبيلية مع روما، المؤجلتين من ذهاب دور الـ 16، ستقامان من مباراة واحدة في 5 أو 6 أغسطس في ملعبين بألمانيا.