شكرا لقرائتكم خبر عن 13 يوليو.. القرار النهائي حول حرمان مانشستر سيتي من المشاركة أوروبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً حول تفاصيل جديدة بشأن قضية استئناف فريق مانشستر سيتي على قرار منعه من المشاركة أوروبيًا.

وقالت الصحيفة إنه سيتم إبلاغ مانشستر سيتي بالقرار النهائي للمحكمة 13 يوليو الجاري، حيث كان من المفترض أن يتم الإعلان عن القرار يوم 10 يوليو الجاري، ولكن الاتحاد الأوروبي طلب التأجيل، لأنه سيتم الإعلان عن قرعة ربع ونصف نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي «يويفا» قرر حرمان السيتي من المشاركة أوروبياً لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف، ذلك إلى جانب غرامة مالية قدرها ٣٠ مليون يورو، ولكن النادي الإنجليزي قدم استئنافًا في المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء هذا القرار.

يذكر أن سيتي إذا خسر الاستئناف المقدم من طرفه، سيذهب مقعده فيدوري الأبطال إلى صاحب المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي يزداد اشتعالاًبين أندية الدوري تحسباً لرفض الاستئناف.