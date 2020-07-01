شكرا لقرائتكم خبر عن «عودة التدريبات ومسحات للاعبين على نفقة النادي».. 10 قرارات لمجلس إدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قرارات اجتماعه الطارئ الذي انعقد، الأربعاء.

وتقرر إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا الخميس، على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري.

كما تقرر استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءا من الخميس.

كما تقرر خوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وقررت الإدارة تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

وأكد مرتضى منصور، رئيس النادي، أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني الذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.

وتقرر تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

وتقرر خوض الفريق الأول بالنادي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

وتقرر تخصيص طائرة للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

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وتقرر قبول استقالة باسم السبكي المدير الفني ليد الزمالك وحمادة الروبي مع تعيين حسين زكي مديرا فنيا وحسن يسري مساعدا.

كما تقرر تنازل لاعبي فريق الطائرة والسلة واليد بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة مع تسلم باقي المستحقات.

وأضاف رئيس النادي أنه تم اتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لقناه الزمالك سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد «منصور» أن جميع اعضاء مجلس إدارة النادي حضروا الاجتماع عدا الدكتور أشرف زكي، أمين الصندوق، بسبب ظروفه الصحية وإجرائه جراحة وتركيب دعامتين في القلب، متمنيا الشفاء له، مشيرا إلى انه تم تأجيل بحث اعتذار «زكي» عن منصبه بسبب ظروف الصحية.