شكرا لقرائتكم طارق مؤمن: توجهات الأولمبية الدولية سببا في عدم تواجد الإسكواش بالأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري طارق مؤمن، لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش، أن توجهات اللجنة الأولمبية الدولية قد تكون سببا في عدم تواجد الاسكواش في الأولمبياد .

وأضاف لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش، في برنامج لقاء خاص, على قناة on time sport 1، لم أتلقى أي عروض للتجنيس من قبل والرياضة سبب أساسي في دخل كبير للسياحة.

وعلق المصنف الثالث عالميا على حلمه قائلا هدفى أن اصبح الأول على العالم في التصنيف واستمر 4 او 5 سنوات في العطاء في اللعبة، مضيفا لم نمر بتلك الظروف من قبل ومتحمس لرؤية كيف ستكون عودة اللاعبين

واتم مؤمن حديثه قائلا وادي دجلة سيطر على الدرع العام مؤخرا وأتمنى أن يعود نادي الجزيرة للمنافسة.

كما علق طارق مؤمن , لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش، على اعتزال زوجته رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم في اللعبة نفسها مؤكدا أنه جاء في التوقيت المناسب لتوقف البطولات الدولية بسبب كورونا كما أنهى في قمتها الفنية.

وأضاف رنيم شعرت بالتشبع وتحقيق كل ما تمنيته في اللعبة بعدما فازت ببطولة العالم وأصبحت المصنفة الأولى عالميا وتغير أولوياتها للحياة العائلية والاسرية وحان وقت الاعتزال لاسيما واننا ننتظر مولود جديد

Advertisements

وواصل طارق مؤمن تصريحاته قائلا رنيم مستواها عالي جدا وقادرة على الاستمرار لسنوات عديدة ولكنها قررت تساعدني لبناء أسرة وعائلة واحدة ولم تسافر معي بصفتها لاعبة ولكنى ستسافر لمساعدتي بصفتي زوجها وأن اعتزال رنيم الوليلي بسبب التشبع وانتظار مولود جديد.

وتابع أنتمى لعائلة رياضة ووالدي كان لاعب كرة سابق في نادى المقاولون العرب ، مؤكدا أن بطولة الاهرام الدولية واحمد برادة سبب حبى في لعبة الاسكواش ،" مضيفا تربيت في نادى الجزيرة من عمر 5 سنوات وسعيد بفوزي ببطولة العالم من قلبه .

واستكمل قائلا بطولة الأهرام للإسكواش هي السبب في السيطرة المصرية على اللعبة حتى الان، مضيفا أن تقنية الفيديو ساعدت على تحقيق العدل في الاسكواش

وعن أصعب المنافسين المصريين وفى العالم قال طارق مؤمن هم محمد الشوربجي وعلى فرج وكريم عبد الجواد ، مضيفا سنوات دراستي في الهندسة كانت الأصعب في مسيرتي وتسببت في تراجع مستواي.