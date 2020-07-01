شكرا لقرائتكم حسين الشحات مُهدد بالغياب عن دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصبح حسين الشحات نجم هجوم النادي الأهلي مُهدداً بالغياب عن استكمال بطولة دوري أبطال افريقيا مع فريقه والتي من المنتظر أن تقام منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يواجه الأهلي الوداد المغربي في دور نصف النهائي بينما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي في نفس الدور، وتلقى الجهاز الفنى للأهلى صدمة قاسية بعدما تلقى تأكيدات من الطبيب المُعالج لحسين الشحات، لاعب الفريق، بأنه يحتاج لفترة تترواح من 3 الى 4 أشهر قبل العودة للتدريبات بعد إجراء عملية جراحية صباح الأحد قبل الماضى فى "الفتاق".، وهو ما يعني أن موسم اللاعب على المستوي المحلي والقاري قد انتهى.
وعاد الأهلى للتدريبات الأربعاء الماضى ويستعد لاستئناف مشاركاته فى بطولة الدورى منتصف أغسطس المقبل، فيما سيخوض الفريق منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى منتصف سبتمبر المقبل بمباراة واحدة فى الكاميرون.
وحرص حسين الشحات على حضور مران الفريق اليوم، الأربعاء، لأول مرة منذ خضوعه لجراحة الفتاق، وقام الجهازان الفنى والطبى بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة أسبوع، فيما خصص الجهاز الفنى للأهلى فقرة تدريبية خفيفة فى مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وذلك فى إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعبين فى مرحلة الإعداد الحالية؛ تمهيدا لعودة النشاط الرياضى من جديد، وواصل الأهلى تدريباته اليوم، حيث خاض الفريق المران فى مجموعة واحدة استعدادا للمرحلة المقبلة، وكان الجهاز الفنى قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومى الخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لتدريباته فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.
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