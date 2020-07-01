شكرا لقرائتكم طارق مؤمن يكشف سبب اعتزال زوجته رنيم الوليلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق مؤمن لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش سبب اعتزال زوجته رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم في اللعبة نفسها مؤكدا أنه جاء في التوقيت المناسب لتوقف البطولات الدولية بسبب كورونا كما أنهى في قمتها الفنية، وقال لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش، في برنامج لقاء خاص, على قناة on time sport 1: رنيم شعرت بالتشبع وتحقيق كل ما تمنيته في اللعبة بعدما فازت ببطولة العالم وأصبحت المصنفة الأولى عالميا وتغير أولوياتها للحياة العائلية والاسرية وحان وقت الاعتزال لاسيما واننا ننتظر مولود جديد"

وواصل طارق مؤمن تصريحاته قائلا رنيم مستواها عالي جدا وقادرة على الاستمرار لسنوات عديدة ولكنها قررت تساعدني لبناء أسرة وعائلة واحدة ولم تسافر معي بصفتها لاعبة ولكنى ستسافر لمساعدتي بصفتي زوجها وأن اعتزال رنيم الوليلي بسبب التشبع وانتظار مولود جديد.

Advertisements

وتابع أنتمى لعائلة رياضة ووالدي كان لاعب كرة سابق في نادى المقاولون العرب ، مؤكدا أن بطولة الاهرام الدولية واحمد برادة سبب حبى في لعبة الاسكواش ،" مضيفا تربيت في نادى الجزيرة من عمر 5 سنوات وسعيد بفوزي ببطولة العالم من قلبه، معلقاً بطولة الأهرام للإسكواش هي السبب في السيطرة المصرية على اللعبة حتى الان، مضيفا أن تقنية الفيديو ساعدت على تحقيق العدل في الاسكواش

وعن أصعب المنافسين المصريين وفى العالم قال طارق مؤمن هم محمد الشوربجي وعلى فرج وكريم عبد الجواد ، مضيفا سنوات دراستي في الهندسة كانت الأصعب في مسيرتي وتسببت في تراجع مستواي.