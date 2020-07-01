شكرا لقرائتكم تقارير مغربية: أشرف بن شرقي مطلوبًا في 7 أندية أوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية، أن جناح الزمالك أشرف بن شرقي، بات مطلوبًا في 7 أندية أوروبية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن إدارة نادي الزمالك تضغط على اللاعب من أجل الاستمرار مع النادي الأبيض ورفض كل العروض التي يتوصل بها، خاصة وأنه يعتبر من أهم مفاتيح اللعب في الفريق خلال الوقت الحالي

ورصدت الصحيفة الأندية المهتمة بالتعاقد مع بن شرقي حيث أشارت تقارير صحفية فرنسية بأنه دخل اهتمام 3 أندية فرنسية، هي مونبيليه ونيس وستراسبورج.

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أشارت إلى أن الدولي المغربي يحظى باهتمام أندية أخرى غير فرنسية، كأولمبياكوس اليوناني الذي يضم بين صفوفه المصري أحمد حسن كوكا، وستاندرليج البلجيكى، بالإضافة إلى ناديين تركيين هما، غازى عنتاب وطرابزون سبور، مشيرة إلى أن الأخير كان قد تقدم بعرض بالفعل للتعاقد مع اللاعب.

كانت تقارير صحفية تركية، قد ذكرت مؤخرًا أن مسئولى نادى الزمالك، يحاولون إقناع النجم المغربى أشرف بن شرقى، بالبقاء مع الفريق فى الفترة المقبلة، وعدم قبول عرض نادى طرابزون سبور، الذى يرغب بشدة فى الحصول على خدمات نجم الفارس الأبيض.

ذكرت صحيفة "أكسام" التركية، أن المغربى بن شرقى، يرغب فى خوض تجربة جديدة مع فريق طرابزون سبور، ولكن مسئولى الزمالك، يحاولون إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق فى الفترة المقبلة، خاصة وأنه أصبح أحد أهم نجوم الفريق فى الفترة الماضية.

وانضم أشرف بن شرقى لصفوف الزمالك الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، ونجح فى التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهى كأس مصر، السوبر الإفريقى والسوبر المصرى.