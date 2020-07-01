شكرا لقرائتكم زيدان: ريال مدريد لن "يرتاح" بعد تعثر برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه لن ينعم بالراحة حتى يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد أن منحه غريمه برشلونة فرصة توسيع الفارق إلى أربع نقاط في القمة إذا هزم خيتافي يوم الخميس.

ويبحث ريال عن فوزه السادس على التوالي منذ استئناف الدوري عقب التوقف بسبب جائحة "كوفيد-19" حين يستقبل خيتافي واستغلال تعادل برشلونة 2-2 مع أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء وهو التعادل الثالث للفريق الكتالوني في ست مباريات.

Advertisements

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحافيا افتراضيا يوم الأربعاء: الواقع أن أمامنا 18 نقطة للقتال عليها ولا يمكن قول أي شيء حتى نتوج باللقب حسابيا، لقد عشت هذا الموقف كلاعب من قبل وأعرف أننا لم نفز بشيء، ولن أنسى أنا أو الفريق ذلك.

ويحتفظ ريال بتشكيلة كاملة أمام خيتافي رغم الشكوك حول أداء إيدن هازارد في المباريات الأخيرة وتعرضه لتدخلات عنيفة من المنافسين منذ تعافيه من إصابة قوية بالكاحل تعرض لها في فبراير الماضي.

وقال زيدان إنه يتمنى من اللاعبين عدم استهداف اللاعب البلجيكي، وتابع: نعرف مدى براعته وكذلك يعرفها المنافسون لكن أتمنى ألا يحاولوا التسبب في ضرر له. المنافسون يلعبون بقوة لكن يجب أن نتحلى بالهدوء إزاء ذلك، عانى هازارد لأنه كان بعيدا عن الملعب لفترة طويلة ويجب أن نصبر عليه لكنه سيعود إلى أفضل مستوياته في أقرب وقت.