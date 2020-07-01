شكرا لقرائتكم بلباو يعرض فالنسيا لخسارته الثالثة على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب أتلتيك بلباو على مضيفه فالنسيا 2 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز غرناطة على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بالنتيجة ذاتها.

وفي المباراة الأولى، سجل راؤول غارسيا هدفي بلباو في الدقيقتين 13 و47. ورفع بلباو رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بفارق نقطة أمام غريمه ريال سوسيداد الذي يواجه إسبانيول يوم الخميس، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 46 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز غرناطة على مضيفه آلافيس 2 - صفر. وتقدم أنتونين لغرناطة في الدقيقة 25، قبل أن يضيف المخضرم روبرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة 49. ورفع غرناطة رصيده إلى 46 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد آلافيس عند 35 نقطة في المركز السادس عشر.