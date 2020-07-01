شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يضم المدافع الشاب كواسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع الفرنسي الشاب تانجوي نيانزو كواسي لاعب باريس سان جيرمان بعقد يمتد 4 أعوام في ثاني صفقاته خلال الصيف بعد التعاقد مع حارس المرمى ألكسندر نوبل.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ :"نرى أن كواسي (18 عاماً) واحد من أبرز المواهب في أوروبا. أفضل المراكز التي يلعب بها هو قلب الدفاع، لكنه يمكنه اللعب بمراكز عدة. نحن واثقون من أنه سيقدم مسيرة رائعة في ميونخ ويعزز فريقنا.

وسجل كواسي مشاركته الأولى ضمن صفوف الفريق الأول لباريس سان جيرمان في ديسمبر الماضي، كما لعب دوليا على مستوى قطاعات الناشئين. وقال كواسي : إنني سعيد للغاية بأنني سأتمكن من اللعب لفريق بايرن. هو ناد كبير وعريق. أتمنى حقا أن أثبت نفسي هنا وأخوض العديد من المباريات. وسأعمل بجدية من أجل ذلك.

وسيكون كواسي ثالث مدافع فرنسي ضمن صفوف بايرن، بعد بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، وسادس لاعب فرنسي بشكل عام في الفريق البافاري، حيث يضم الفريق أيضا كينغسلي كومان وكوينتين توليسو ومايكل كويسانسي.