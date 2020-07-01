أبرزهم رونالدو.. عائلات اللاعبين يشعلون الصراع مع مسؤولي الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلاً واسعاً في نادي برشلونة الإسباني، بعد الانتقادات التي وجهتها عائلة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الفريق، لكيكي سيتين المدير الفني للنادي الكتالوني.

عائلة جريزمان

وهاجم والد وشقيق جريزمان، المدير الفني للنادي الكتالوني عقب مشاركة النجم الفرنسي في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب "كامب نو"، لمدة دقيقتين فقط في نهاية المباراة.

وعلق ثيو جريزمان على قرار سيتين بمشاركة شقيقه لمدة دقيقتين في المباراة، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "دقيقتان.. أود البكاء بجدية".

وكان سيتين رفض الاعتذار لجريزمان بعد مشاركته لدقائق قليلة أمام أتلتيكو مدريد: "أنت تثق في أن لاعبًا مثله سيفعل شيء في الموعد المحدد سيمكنك من الفوز في المباراة، أعلم أنه صعب، غدا سأتحدث معه، لن أعتذر، لكنني أفهم أنه قد يشعر بالسوء وأشعر بالسوء أيضًا لأنه لاعب كرة قدم رائع وشخص رائع".

ورد آلان جريزمان، والد المهاجم الفرنسي على تصريحات سيتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لتتحدث عليك أن تمتلك مفاتيح الشاحنة ولكنك مجرد راكب".

والدة آرتور

لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتعرض فيها سيتين للانتقادات من أحد أقارب لاعبي فريقه، حيث سبق وانتقدته والدة النجم البرازيلي آرتور ميلو.

وجاء انتقاد والدة النجم البرازيلي للمدرب الإسباني، بعد أن وجه الأخير انتقادات لنجلها عندما بدأت أنباء انتقاله لنادي يوفنتوس الإيطالي: "إنه ليس أول لاعب يتعاقد معه برشلونة ولا يفي بمستوى التطلعات المنتظرة منه، لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك مع آرثر ولكنه سيحدث للعديد من اللاعبين، سيكون هناك مشجعون يرون أن بيعه فرصة جيدة للنادي وآخر سيعتقد أنه من الأفضل بقاءه، ربما افتقر إلى الاستمرارية ولكن في بعض الأحيان ليس سهلًا أن تغير أشياء في لاعب كرة قدم قد أخبره المدربون السابقون له أنها أمور جيدة، أخبرناه أن يلعب الكرة من لمسة واحدة، لكنه دائمًا ما كان يفضل الاحتفاظ بها".

وردت والدة آرثر على تصريحات كيكي سيتين قائلة: "يا إلهي، بدأوا يخترعون له العيوب الآن".

وأعادت هذه الانتقادات التي وجهها عائلات بعض لاعبي نادي برشلونة لسيتين، الأذهان لتدخل عائلات لاعبين آخرين في قرارات أو توجيه بعض الانتقادات لإدارة ومدربي أنديتهم.

شقيقة رونالدو

إيلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، كانت على رأس هذه العائلات التي تنتقد بعض القرارات الخاصة بلاعبي كرة القدم، وذلك بعد أن وجهت انتقاداً لاذعاً لماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري بعد انتقاده لشقيقها عقب خسارة الفريق لكأس إيطاليا لصالح نابولي بركلات الجزاء الترجيحية.

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ساري قد انتقد النجم البرتغالي، بعد انتهاء المباراة، قائلًا:" كريستيانو رونالدو يفتقر إلى الحدة، رونالدو مثل اللاعبين الأخرين، مثل باولو ديبالا ودوجلاس كوستا، ويفتقر للحدة للقيام بما يناسبة بشكل أفضل".

وتصدت شقيقة رونالدو للدفاع عن أخيها، قائلة: "ما الذي يمكنه القيام به، رونالدو وحده لا يصنع المعجزات، لا أستطيع أن أفهم طريقة اللعب التي لعب بها الفريق، وعلى أي حال لا يمكنك فعل أكثر مما قمت به".

والد نيمار

وعندما يكون أحد أقارب اللاعبين هو وكيله في نفس الوقت، فإن من الطبيعي أن ترى بعض الأزمات التي تحدث بين اللاعب وأقاربه والنادي الذي يلعب لصالحه، وهذا ما حدث بين والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يتحكم في قرارات عديدة لنجله، وبين إدارة نادي برشلونة، الفريق السابق للنجم البرازيلي.

وقرر والد نيمار مهاجمة إدارة برشلونة بعد أن تراجع الأخير في قراره بحرمانه من مكافآة تجديد عقد نجله، بعد انتقاله لنادي العاصمة الفرنسية، حيث كان النادي الكتالوني اتفق مع والد نيمار على منحه مبلغ 26 مليون يورو كعمولة لتمديد العقد في أكتوبر، لكنه جمد الدفعة بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وهاجم والد نيمار إدراة برشلونة قائلاً: "إذا كانوا لا يحترمون ما يقولون، أنا لن أحترم ما يكتبون، قررت إقناع نيمار بالاستمرار في برشلونة، لكن تصرفات الإدارة غيرت رأيي، ابني خرج من الباب الأمامي، إنه في المكان الذي يريده، قبل هذا التحدي للخروج من منطقة الراحة، كان لديه الحق في الاختيار، ابني سعيد بهذا التحدي الذي اختاره ويجب أن ندعمه".

زوجة إيكاردي

وتعتبر واندا نارا زوجة ووكيلة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هي الأبرز من بين العائلات التي أشعلت لزوجها أزمة كبيرة مع إنتر ميلان ناديه السابق.

ودخل إيكاردي في صدام مع إدارة إنتر ميلان في عام 2019 الماضي، بعد أن تم تجريده من حمل شارة القيادة، ومنحها لزميله سمير هاندانوفيتش، وكانت واندا نارا من بين الأسباب الرئيسية وراء توتر العلاقة بين المهاجم الأرجنتيني والنادي الإيطالي، فقد خرجت في أكثر من مرة بتصريحات نارية، تسببت في غضب إدارة وجماهير إنتر ميلان.

وأطلقت واندا عدداً من التصريحات القوية في حق النادي الإيطالي، وكانت وراء تمرد إيكاردي على عدم تجديد عقده مع إنتر ميلان: "إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو"، وأغضبت هذه التصريحات إدارة الإنتر كثيراً.

بل أنها أصبحت تنتقد لوتشيانو سباليتي المدير الفني للإنتر في ذلك الوقت، بعد عدم إكمال زوجها لبعض المباريات واستبعاده من البعض الآخر: "لماذا أخرج المدرب لوتشيانو سباليتي ماورو إيكاردي في الدقيقة 85 من المباراة. هذا يمكنه أن يكلف الفريق خسارة البطولة"، وكان ذلك عقب مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس والتي فاز بها الإنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في عام 2018.

ولم تقتصر الأزمة التي افتعلتها واندا نارا مع إدارة الإنتر، على الطرفين فقط، حيث أن جماهير النادي الإنتر تدخلت في الأمر وقامت بالاعتداء على سيارة واندا، برشق سيارتها بالحجارة في مدينة ميلانو الإيطالية، حتى انتهت الأزمة بين الطرفين بانتقال إيكاردي لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة عام، قبل أن يُفعل النادي الباريسي بند شراؤه نهائياً من النادي الإيطالي.