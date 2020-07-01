محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن اتخاذه ومجلس إدارة ناديه قرارات متعلقة بقناة النادي. وأوضح مرتضى في بيان للزمالك اليوم الأربعاء، أن القرارات سيت الإعلان عنها قريبا. Advertisements ولم يكشف مرتضى عن أي تفاصيل تخص تلك القرارات. وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بكامل هيئته باستئناء أشرف زكي أمين الصندوق لظروفه الصحية. واتخذ مجلس الزمالك عددا من القرارات المتعلقة بإجراء اللاعبين للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، والعودة للتدريبات استعدادا لاستئناف النشاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: قرارات تخص قناة الزمالك سيتم الإعلان عنها قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.