الزمالك: تأجيل بحث اعتذار أشرف زكي عن عدم الاستمرار في منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أجل مجلس إدارة نادي الزمالك البت في اعتذار أشرف زكي أمين الصندوق لوقت لاحق. وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بكامل هيئته باستئناء أشرف زكي، اجتماعا اليوم لاتخاذ عددا من القرارات المتعلقة بإجراء اللاعبين للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، والعودة للتدريبات استعدادا لاستئناف النشاط. وقدم مرتضى منصور رئيس الزمالك تمنياته لأشرف زكي بالشفاء بسبب ظروفه الصحية وإجرائه جراحة وتركيب دعامتين في القلب. ومن المقرر أن يتم اذاعه تفاصيل إجتماع المجلس فى قناه الزمالك الخميس.

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