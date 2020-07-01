قبول استقالة السبكي والروبي وتعيين حسين زكي مديرا فنيا ليد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: قرر مجلس إدارة نادي الزمالك قبول استقالة باسم السبكي المدير الفني ليد الزمالك وحمادة الروبي. وأعلن الزمالك في بيان له اليوم الأربعاء، تعيين حسين زكي مديرا فنيا لفريق اليد، وحسن يسري مساعدا له. ويستعد فريق اليد بالزمالك لاستئناف بطولة الدوري، حيث يتبقى مباراتين لإنهاء الموسم. وعقد الزمالك اجتماعا اليوم بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة باستئناء أشرف زكي أمين الصندوق الذي اعتذر لظروفه الصحية.

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