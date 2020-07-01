الزمالك: تنازل لاعبو القدم واليد والسلة والطائرة عن 50 % من مستحقاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50% من مستحقاتهم عن الأربعة أشهر الماضية بسبب الظروف الحالية.

كما أشار النادي في بيان له: تسلم اللاعبون بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

وأوضح البيان أن لاعبي فرق الطائرة والسلة واليد بالنادي تنازلوا عن 50% من مستحقاتهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة مع تسلم باقي المستحقات.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا حضره جميع أعضائه باستئناء أشرف زكي أمين الصندوق لظروفه الصحية، ليقرر خلالها إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المسحة الخاصة بفيروس كورونا الخميس، والعودة لاستئناف التدريبات.