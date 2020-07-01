الزمالك: كارتيرون قدم الشكر لمجلس الإدارة بعد الـ5 صفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك إتمام 5 صفقات للانضمام لصفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

وأعلن الزمالك في بيان له عقب اجتماع مجلس إدارة النادي بكامل هيئته باستئناء أشرف زكي أمين الصندوق لظروفه الصحية، أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

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وجاء في بيان الزمالك: "كارتيرون وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها".

ويُجري لاعبو الزمالك المسحة الخاصة بفيروس كورونا يوم الخميس، على أن يستأنف تدريباته استعدادا للعودة للمباريات.

واعترض الزمالك على استئناف بطولة الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، مطالبا بإلغاء الموسم الكروي.