الزمالك يخوض معسكرا خارجيا 10 أيام قبل السفر للكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، خوض الفريق لمعسكر مغلق لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفتح مجلس الزمالك الباب للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لاختيار الدولة العربية أو الأوروبية لخوض المعسكر بها.

وأعلن الزمالك في بيان له عقب اجتماع مجلس إدارة النادي بكامل هيئته باستئناء أشرف زكي أمين الصندوق لظروفه الصحية، استئجار طائرة خاصة للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة واحدة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومباراة النهائي كدورة مجمعة خلال شهر سبتمبر، على أن تقام في الكاميرون بعد الحصول على الموافقات من الدولة.