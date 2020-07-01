الزمالك: معسكر "عربي أو أوروبي".. وطائرة خاصة من أجل أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري: قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، دخول الفريق في معسكر مغلق قبل موعد مباراة الفريق بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي بـ10 أيام في أحد الدول العربية أو الأوروبية، حسب رغبة المدير الفني باتريس كارتيرون.

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