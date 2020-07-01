رسميا.. الزمالك يجدد عقدي حازم إمام وعبدالله جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كب- مراسل الخليج 365:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد عقد حازم إمام ظهير أيمن الفريق، وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق.

وأصدر الزمالك بيانا، عقب اجتماع مجلس إدارة النادي بكامل هيئته باستئناء أشرف زكي أمين الصندوق لظروفه الصحية.

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وأوضح النادي خلال البيان أنه تقرر تجديد عقد حازم إمام الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاي.

كما أشار البيان، إلى تمديد عقد عبدالله جمعة الذي يمتد تعاقده حتى موسم 2022.

واتخذ مجلس الزمالك قرارا بإجراء اللاعبين للمسحة والعودة للتدريبات بدءًا من يوم الخميس.