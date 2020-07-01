شاهد.. ايفرتون يسقط ليستر سيتي بثنائية في الدوري الانجليزي

حقق فريق ايفرتون فوزاً صعباً علي نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في إطار منافسات الإسبوع 32 للدوري الانجليزي الممتاز.

بدأ فريق ايفرتون صاحب الأرض امباراة بضغط هجومي بحثاً عن التسجيل المبكر وحسم اللقاء سريعاً

وهو مانجح فيه الفريق بالفعل خلال الشوط الأول.

وتقدم ايفرتون بالهدف الأول بعد 11 دقيقة فقط من انطلاق المباراة عن طريق البرازيلي ريتشارلسون قبل أن يعزز زميله سيجوردسون النتيجة في الدقيقة 16.

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حاول ليستر سيتي تعديل النتيجة طوال فترات شوط المباراة الثاني، خاصة معد أن نجح النيجيري ايهياناتشو في تقليص الفارق في الدقيقة 55، الا أن ايفرتون نجح في الخروج بنقاط المباراة الثلاثة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ايفرتون الي 44 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 55 في المركز الثالث.