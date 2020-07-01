أرسنال يكتسح نوريتش سيتي برباعية في الدوري الانجليزي

حقق فريق أرسنال فوزاً كاسحاً علي ضيفه نوريتش سيتي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الانجليزي الممتاز.
شهدت المباراة سيطرة كاملة من نجوم الجانرز علي مجريات اللعب، في ظل الرغبة الأكيدة لحصدنقاط اللقاء الثلاثة للحاق بالمقاعد المؤهلة للمشاركة في المعترك الأوروبي بالموسم الجديد.
تقدم الجابوني اوباميانج باول أهداف ارسنال في الدقيقة 33، قبل أن يضاف السويسري تشاكا النتيجة بعد أربعة دقائق فقط من الهدف الأول
وفي الشوط الثاني واصل أرسنال تفوقه الواضح ليعزز تقدمه بتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 68 عن طريق اوباميانج، قبل أن يختتم سواريس مهرجان الأهداف في الدقيقة 81.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال الي 46 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند النقطة في المركز 21 في المركز الأخير.
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