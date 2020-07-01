الزمالك يعلن قبول استقالة باسم السبكي مدرب فريق اليد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قبول استقالة باسم السبكي المدير الفني ليد الزمالك وحمادة الروبي مع تعيين حسين زكي مديرًا فنيًا وحسن يسري مساعدًا.

كما أكد المجلس على تنازل لاعبي فريق الطائرة والسلة واليد بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة مع تسلم باقي المستحقات.

جاءت هذه القرارات خلال اجتماع إدارة النادي اليوم الأربعاء، لاتخاذ عدة إجراءات خاصة بتطورات وضع أنشطة النادي وعلى رأسها كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

كان المجلس قد أكد في اجتماعه، على تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية.

وأكدت إدارة النادي، أنه سيتم تسليم كافة اللاعبين بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

كما قرر المجلس، خوض الفريق الأول بالنادي معسكرًا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية، وسفر النادي إلى الكاميرون عبر طائرة خاصة.

كما تم الإعلان عن إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس

-وخوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

كما تم الإعلان عن تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك. القدم خلال المرحلة المقبلة.كان المجلس قد أكد في اجتماعه، على تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية.وأكدت إدارة النادي، أنه سيتم تسليم كافة اللاعبين بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.كما قرر المجلس، خوض الفريق الأول بالنادي معسكرًا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية، وسفر النادي إلى الكاميرون عبر طائرة خاصة.كما تم الإعلان عن إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدًا الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري، واستئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءًا من غدٍ الخميس .-وخوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.كما تم الإعلان عن تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

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