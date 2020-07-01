طائرة خاصة تنقل الزمالك إلى الكاميرون لملاقاة الرجاء المغربي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، استئجار طائرة خاصة للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك خلال القرارات التي اتخذتها إدارة الأبيض، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء بتواجد مرتضى منصور.

كان المجلس قد أكد في اجتماعه، على تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية.

وأكدت إدارة النادي، أنه سيتم تسليم كافة اللاعبين بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

كما قرر المجلس، خوض الفريق الأول بالنادي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية.

كما تم الإعلان عن إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس

-وخوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

كما تم الإعلان عن تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك. عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية.وأكدت إدارة النادي، أنه سيتم تسليم كافة اللاعبين بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.كما قرر المجلس، خوض الفريق الأول بالنادي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية.كما تم الإعلان عن إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدًا الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري، واستئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءًا من غدٍ الخميس .-وخوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.كما تم الإعلان عن تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

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