تنازل لاعبي الزمالك عن 50% من قيمة مستحقاتهم

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب اجتماعه مساء اليوم الأربعاء والذي انتهى منذ قليل برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي، عن تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية.
وأكدت إدارة النادي، أنه سيتم تسلمم كافة اللاعبين بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.
كما قرر المجلس، خوض الفريق الأول بالنادي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو
كان المستشار مرتضى منصور، قد أوضح خلال الاجتماع ، أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم مؤخراً للانتقال إلى الأبيض بداية من الموسم المقبل، على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.
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