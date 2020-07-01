الكشف عن سبب استبعاد هازارد من قائمة ريال مدريد أمام خيتافي

كشفت تقارير صحفية، منذ قليل، السبب وراء استبعاد النجم البلجيكي إيدين هازارد من قائمة ريال مدريد المستدعاة لمواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما، مساء غد الخميس، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وفضل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، الاحتفاظ بالنجم البلجيكي إيدين هازارد، وقرر عدم استدعائه لهذه المباراة على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية مع بقية زملائه، ولكن الفرنسي يتعامل معه بحذر إثر عودة هازارد من عملية الكاحل.

وقالت التقارير الموثوقة والتي نقلتها إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "هازارد لا يعاني من أي إصابة أو انتكاسة، وقرار استبعاده كإجراء احترازي من أجل الراحة وليتعافى جيدًا"، لأنه واحدًا من النجوم التي يبحث عنها لاعبو الخصم لكبح خطورتهم، حيث يعتبر هازارد ثالث أكثر لاعب في الليجا حصل على ركلات حرة مباشرة.

وكان الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة زين الدين زيدان، قد أعلن قائمة الملكي التي تستعد لمواجهة خيتافي، في ديربي مدريد الحاسم ضمن منافسات الجولة الثانية

والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز الذي غاب عن الفترة الماضية والمباريات السابقة بسبب الإصابة، واستبعاده النجم البلجيكي إيدين هازارد، وانضمام المهاجم الصربي لوكا يوفيتش العائد من الإصابة بعد حوالي شهر من الغياب بسبب إصابة في الركبة قد تعرض لها بعد عودة التدريبات.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي كالتالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا وأريولا وألتوبي

خط الدفاع: داني كارفاخال وميليتاو وراموس وفاران ومارسيلو وميندي

خط الوسط: توني كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي وإيسكو وخاميس

خط الهجوم: كريم بنزيما وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش وماركو أسينسيو وبراهيم دياز وماريانو دياز وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

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