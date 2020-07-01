كلوب : مهمة ليفربول صعبة الموسم المقبل

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، على صعوبة مهمة ليفربول الموسم المقبل في الاحتفاظ بلقب البريميرليج " الدوري الإنجليزي".

وأضاف: عندما تعتقد أنك وصلت للقمة، تكون بالفعل في طريق السقوط ونحن لا نشعر بذلك الآن.

واعترف بأنه ليس راض تماما عن فريقه فهي مجرد خطوة أخرى،لكنها ليست الشيء الوحيد الذي أريد التحدث إلى اللاعبين عنه عندما

نلتقي بعد 20 عاما. وقال كلوب: هناك فجوة كبيرة هنا ولا أعتقد أنها ستستمر بهذا الشكل، رغم أننا بحاجة لرؤية مدى اتساعها في نهاية الموسم، مشيرا الى أن سيتي فريق رائع بكل وضوح، ومانشستر يونايتد في حالة رائعة وتشيلسي كذلك ويبرم بعض الصفقات المثيرة للاهتمام وهذا واضح أيضا ،وتوتنهام ليس فريق هيناً، وأرسنال ليس هادئاً كما يتصور البعض، وليستر متواجد بقوة بين الكبار، وهناك العديد من الفرق القادرة على حسد لقب البريميرليج الموسم المقبل.وتلقى كلوب بعض الأنباء الجيدة هذا الأسبوع عندما تقرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية من يناير كانون الثاني العام المقبل إلى 2022، مما يعني أنه لن يفقد محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا خلال فترة قد تكون حاسمة في الموسم.