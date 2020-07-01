كلوب : مهمة ليفربول صعبة الموسم المقبل

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، على صعوبة مهمة ليفربول الموسم المقبل في الاحتفاظ بلقب البريميرليج " الدوري الإنجليزي".
وأضاف: عندما تعتقد أنك وصلت للقمة، تكون بالفعل في طريق السقوط ونحن لا نشعر بذلك الآن.
واعترف بأنه ليس راض تماما عن فريقه فهي مجرد خطوة أخرى،لكنها ليست الشيء الوحيد الذي أريد التحدث إلى اللاعبين عنه عندما
وتلقى كلوب بعض الأنباء الجيدة هذا الأسبوع عندما تقرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية من يناير كانون الثاني العام المقبل إلى 2022، مما يعني أنه لن يفقد محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا خلال فترة قد تكون حاسمة في الموسم.
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