غداً .. الزمالك يستأنف تدريباته ومسحات كورونا على نفقة النادي

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم الأربعاء وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قرارات المجلس وتضمنت الآتي:

إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدًا الخميس على نفقة النادي وليس على

نفقة اتحاد الكرة المصري.- استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءا من غدٍ الخميس .- خوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.