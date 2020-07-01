آرسنال يشوي عصافير نوريتش سيتي برباعية نظيفة في الدوري الانجليزي

استعاد ارسنال اللندني نغمة الانتصارات من جديد فى البريميرليج بعدما حقق فوزاً كبيراً على ضيفه نوريتش سيتي برباعية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاربعاء 1-7-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الانجليزي.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي واصل صحوته في البطولة بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 46 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، ظل نورويتش قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 21 نقطة، ليزداد موقفه سوءا في صراعه لتجنب العودة لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة) مجددا، حيث يبتعد بفارق ست نقاط خلف مراكز الأمان، قبل ست مراحل على نهاية المسابقة.

وافتتح أوباميانج التسجيل لأرسنال في الدقيقة 33 من خطأ فادح من حارس مرمي نوريتش كرول، قبل أن يضيف زميله السويسري جرانيت تشاكا الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 37 بتسديدة قوية بالقدم اليسري من صناعة أوباميانج.

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وعاد أوباميانج لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثالث لأرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، رافعا رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 19 هدفا، تقاسم بها صدارة ترتيب هدافي المسابقة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بفارق هدف وحيد أمام داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، صاحب المركز الثاني.

واختتم البرتغالي سيدريك سواريس مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع لأرسنال والأول له مع الفريق في الدقيقة 81، ليعود الكثير من الاتزان لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لاسيما وأن هذا الانتصار يأتي بعد فوز فريق (المدفعجية) 2 / صفر على مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية.