بالصور| الهلال يُصيب الأتراك بـ”الصدمة” !

شهدت الفترة الماضية تأثر أكبر الأندية حول العالم من الناحية المالية؛ بسبب جائحة كورونا، حيث انخفضت الإيرادات بعد توقف عائدات البث التلفزيوني، وعدم بيع تذاكر المباريات.

ويُعتبر الهلال من أكثر الأندية العربية المستقرة ماليا، ويقوم دائمًا بإتمام أغلى الصفقات، ويضم بين صفوفه لاعبين عالميين من العيار الثقيل، مثل أندريه كاريلو، سباستيان جيوفينكو، بافتيمبي جوميز، وآخرين.

لكن صحيفة “ajansspor” التركية لم تتوقع تأثر نادي الهلال اقتصاديا من جائحة كورونا، بل وإطلاقه حملة جماهيرية لدعم الزعيم من الناحية المالية خلال الأيام المقبلة.

مبادرة الهلال تُثير دهشة الأتراك

وتحت عنوان “صدمة في الهلال! أطلقوا حملة لطلب الدعم”، قالت الصحيفة التركية أن هذه المبادرة جاءت بعد فترة تعليق الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا؛ من أجل التغلب على المشاكل المالية التي تكبدها الهلال، كما حدث مع كافة الفرق حول العالم.

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وأضافت “يبدو أن إدارة الهلال تمر بأوقات عصيبة من الناحية المالية، مما جعلها تدعو المشجعين لدعم النادي ماليا في هذه المرحلة الصعبة”.

منافسة مُرتقبة في الدوري السعودي

هذا ويُنتظر عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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