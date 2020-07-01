بث مباشر | شاهد تشيلسي ووست هام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “تشيلسي ووست هام يونايتد” ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الانجليزي “البريميرليج”.

تنقل مباراة “تشيلسي ووست هام يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت 1 الألمانية، وقناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على استاد وست هام يونايتد “لندن الأولمبي”.

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يحتل “تشيلسي” في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من اجل مواصلة الحفاظ على المركز المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه منافسة شرسة من صاحب المركز الخامس مانشستر يونايتد الذي رفع رصيدة إلى النقطة الـ 52 بعد انتصاره امس الثلاثاء على “برايتون” بثلاثية نظيفة.

في المقابل ينافس “وست هام يونايتد” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، حيث يحتل المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، وبفارق الأهداف عن “بورنموث” الذي يحتل أولى المراكز المهددة بالهبوط،، وبفارق نقطة واحدة عن “واتفورد” الذي يحتل المركز الـ 16.

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