بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تشيلسي ووست هام يونايتد” ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 1-7-2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “تشيلسي ووست هام يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت 1 الألمانية، وقناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على استاد وست هام يونايتد “لندن الأولمبي”.

يحتل “تشيلسي” في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من اجل مواصلة الحفاظ على المركز المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه منافسة شرسة من صاحب المركز الخامس مانشستر يونايتد الذي رفع رصيدة إلى النقطة الـ 52 بعد انتصاره امس الثلاثاء على “برايتون” بثلاثية نظيفة.

في المقابل ينافس “وست هام يونايتد” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، حيث يحتل المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، وبفارق الأهداف عن “بورنموث” الذي يحتل أولى المراكز المهددة بالهبوط،، وبفارق نقطة واحدة عن “واتفورد” الذي يحتل المركز الـ 16.

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اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الانجليزي، انتصر “تشيلسي” في 4 مباريات وتلقى خسارة واحدة، بينما لم يحقق “وست هام يونايتد” الفوز سوى في مباراة واحدة وخسر في 4.

وانتهت اخر مواجهة بين “تشيلسي ووست هام يونايتد” في البريميرليج بفوز الهامرز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” يوم 30 نوفمبر 2019.

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تشيلسي 0-0 وست هام

????️استاد لندن الأولمبي (وست هام)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 32)

⌚جارية الآن – الشوط الاول

“1 بداية المباراة..

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