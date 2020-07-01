يقدم لكم الخليج 365 أهداف مباراة الإنتر وبريشيا فى الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 في الجولة الـ 29، بالدوري الايطالي.

تُنقل مباراة “الإنتر وبريشيا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، وقناة بريمير سبورت الآيرلندية.

يقبع “الإنتر” في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني “لاتسيو”، وبفارق 4 نقاط عن “أتالانتا” الذي يحتل المركز الرابع.

بينما ينافس فريق “بريشيا” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية “السيري بي”، حيث يحتل المركز قبل الأخير -المركز الـ19- برصيد 18 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن مركز البقاء في السيري آ الذي يحتله “جنوى” برصيد 26 نقطة.

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والتالي أهداف مباراة الإنتر وبريشيا

الهدف الاول للإنتر عن طريق أشلي يونج (1-0)

الهدف الثاني للإنتر عن طريق الدولي التشيلي “ألكسيس سانشيز”.

الهدف الثالث للإنتر عن طريق اللاعب دانيلو دامبروسيو

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