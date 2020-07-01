رياضة | عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي بشرى سارة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الأهلي منذ فترة طويلة في الحصول على خدمات موليكا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم في الفريق خلال الموسم المقبل.

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وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء بعد تجديد تعاقده مرة أخري مجلس إدارة الأهلي بسرعة حسم صفقة موليكا في الأيام المقبلة قبل أن ينتقل إلى أي نادي أخر.

وتواصل وكيل أعمال موليكا مع إدارة الأهلي في الساعات القليلة الماضية وأبلغهم أن اللاعب وافق على فكرة اللعب مع المارد الأحمر بالموسم القادم.

وسيسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال أيام ليحاول حسم صفقة موليكا بسبب صعوبتها ورفض رئيس نادي مازيمبي لفكرة بيع اللاعب إلى النادي الأحمر.