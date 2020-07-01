رياضة | كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، على دورر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، بعدما تم عرض الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة على الجهاز الفني.

يذكر أن إدارة الزمالك قالت في بيان رسمي أصدر اليوم الأربعاء، إلى أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.

وكان الزمالك قد أكد في وقت سابق انه تم التعاقد مع صفقة تعتبر الأهم في تاريخ الكرة المصرية، بخلاف تعاقده مع 4 صفقات قوية.

ومن ناحية آخرى، يعود الفريق الأول بالنادي للتدريبات غداً الخميس في مقر النادي قبل انطلاق معسكر الفريق في مدينة برج العرب وفقا لبيان النادي.