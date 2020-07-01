رياضة | لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي ضد وست هام يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي ضد وست هام يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة فريق وست هام يونايتد في ديربي لندن بإطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي. وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :- حراسة المرمى : كيبا. Advertisements خط الدفاع : روديجير - ماركوس الونسو - ازبيلكوتا - كريستينسين. خط الوسط : كوفاسيتش - كانتي - بوليسيتش - باركلي - ويليان. خط الهجوم : تامي ابراهام. يحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فيما يأتي وست هام يونايتج في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

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