رياضة | فحوصات طبية للاعبي النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فحوصات طبية للاعبي النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع لاعبو فريق النصر السعودي لعدد من الفحوصات الطبية اليوم الأربعاء للاطمئنان عليهم في ظل الاستعدادات القوية لعودة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورا لعدد من اللاعبين أثناء خضوعهم للفحوصات الطبية وعلى رأسهم النجم النيجيري أحمد موسى.

يذكر أن نادي النصر بدأ استناف تدريباته تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا استعدادا لمعاودة بطولة الدوري فعالياتها في الرابع من أغسطس المقبل، بعدما توقفت منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط خلف الهلال (المتصدر)، قبل ثماني مراحل على نهاية المسابقة.