رياضة | بعد تجديد عقده.. تعرف على موعد عودة فايلر لقيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تجديد عقده.. تعرف على موعد عودة فايلر لقيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودته إلى النادي الأهلي، من إجازته الحالية.

ويتواجد فايلر، في الوقت الحالي داخل بلاده من أجل قضاء إجازته والاطمئنان على إسرته، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، عن عودة رينيه فايلر، للقاهرة يوم الاثنين المقبل لاستكمال مهمته، عبر قيامه بتجديد عقده مع الفريق.

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وأكد توفيق، أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل.

وأوضح فايلر، أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.

وعاد النادي الأهلي، للتدريبات الجماعية بداية من الأربعاء الماضي على ملعب التتش بالجزيرة، وسط الإجراءات الاحترازية من قبل وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الصحة.