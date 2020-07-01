رياضة | صالح جمعة الناقم على موهبته.. وحكايته مع 9 مدربين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة الناقم على موهبته.. وحكايته مع 9 مدربين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاعب يمتلك موهبة كبيرة في كرة القدم لايختلف عليها اثنان، بدرجة "معلم" كما لقبه الجماهير، حقق حلمه وحلم الكثير بالانضمام إلى الأهلي، ربما لم يعلم حتى الآن قيمة ما يملكه، أو أنه ناقم على موهبته!.

صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أخذ فرص تكاد تكون أكبر من حجم مشاركاته مع القلعة الحمراء في المباريات.

صنع صاحب الـ26 عاما، أزمات عديدة منذ دخوله الأهلي في صيف 2015، خاصة مع المدربين، لتغيبه الكثير عن التدريبات وعدم الالتزام بالتعليمات، بسبب سهره في الملاهي الليلية.

يحتاج الأهلي إلى صالح جمعة بشدة في مركز صناعة اللعب، ونظرا لما يمتلكه من موهبة فكان من المفترض أن يكون أساسياً في الفريق، وكان أيضا لابد من تواجده في كأس العالم روسيا 2018 ولكنه ظلم نفسه.

يشار إلى أن آخر مباراة لعبها صالح مع الأهلي كانت أمام الزمالك بتاريخ 28-7-2019، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وانتهى اللقاء حينها بفوز الأحمر بهدف نظيف، أي ما يقرب من عام.

من أصل ما يقرب من 226 مباراة كان مفترض أن يكون متواجد فيهم صالح جمعة، لعب فقط 69 خلال تلك السنوات، وسجل 12 هدف، وصنع 13 هدف آخرين.

تدرب صالح جمعة تحت 9 مدربين في الأهلي، وهم فتحي مبروك في أواخر أيامه مع الأحمر، وجوزيه بيسيرو، وعبدالعزيز عبد الشافي، ومارتن يول، وحسام البدري، باتريس كارتيرون، ومحمد يوسف، مارتن لاسارتي، وأخيرًا رينيه فايلر.

1- فتحي مبروك

التحق صالح جمعة بكتيبة النادي الأهلي في نهاية فترته مع الأحمر ولم يشارك في أي مباراة أثناء قيادة فتحي مبروك للأهلي.

مبروك كان من أشد المعجبين بموهبة صالح، والذي لاحظ عليه أنه منطويا، حسب ما أشار في تصريحاته.

وشدد مبروك على أنه لابد أن ينسجم مع باقي اللاعبين، لأن السمات الشخصية تؤثر على الأداء، مضيفا، "حذرته بأن كل لاعب الأهلي لابد وأن يكون مدرك لكل تصرفاته، حتى وإن كان لاعب صغير".

2- جوزيه بيسيرو

تولى قيادة الأهلي من أكتوبر 2015، وحتى يناير 2016، وخاض 12 مباراة، منها 9 مباريات شارك بها صالح، وسجل هدفين وصنع 7 أهداف آخرين.

المدرب عند مجيئه إلى الأهلي كان يعلم مستوى وموهبة صالح الكبيرة، حيث كان يتابعه أثناء احترافه في الدوري البرتغالي، وهو ما أكد عليه بيسيرو لصالح جمعة.

3- عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو"

قاد الأهلي في الفترة ما بين يناير 2016 وحتى مارس، بمعدل 7 مباريات، منهم 4 لقاءات شارك بهم صالح، ولكنه لم يضع أي بصمة.

وفي تلك الفترة تشاجر صالح جمعة مع نجم الأهلي المعتزل عماد متعب، خلال إحدى التقسيمات، ليقرر زيزو إيقاف المران وطرد الثنائي من الملعب وتوقيع غرامة مالية عليهما.

4- مارتن يول

تولى القيادة الفنية للأهلي في الفترة ما بين مارس 2016، وحتى أغسطس، وقاد الفريق في 29 مباراة.

وشارك صالح في 10 مباريات تحت قيادة مارتن يول، ولكنه لم يسجل أي أهداف.

وأثناء هذه الولاية، كانت حدثت مشادة كلاميه بين صالح جمعة ومارتن يول مدرب الأهلي السابق، خلال تدريبات الفريق بسبب استبعاده من المباريات بشكل مستمر.

ولقي صالح جمعة هجوم عنيف من جماهير الأهلي بعد ذلك خلال تدريبات الفريق في ملعب مختار التتش.

5- حسام البدري

تولى قيادة الأهلي أكثر من مرة، ولكن أثناء تواجد صالح، كانت في الفترة ما بين أغسطس 2016 وحتى مايو 2018، وقاد القلعة الحمراء في 95 مباراة.

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من تلك المباريات أشرك البدري "المتيم بموهبة صالح"، جمعة في 32 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وفي عام 2018 اشتبك صالح جمعة مع البدري قبل مباراة النجم الساحلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بسبب تدخله القوي على زميله حسام عاشور وإصابته، وهدده بالطرد لخشونته الزائدة مع زملائه، ورد اللاعب بصورة غير لائقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال عنه أحمد ايوب المدرب العام للفريق في جهاز البدري، أنه لاعب مميز، ولكنه دائما مقصر في حق نفسه، بسبب عدم التزامه، مشيرا إلى أن الجهاز ساعده كثيرا من أجل الظهور بشكل مميز، ولكنه لم يستغل أي منها.

خروج عبدالله السعيد من الأهلي في تلك الفترة كانت فرصة ذهبية للاعب من أجل تعويض رحيله، لذا تلقى هجوما كبيرا، حيث حدث خلل كبيرا في صفوف الأحمر بعد رحيل صانع ألعاب الفريق وعدم وجود البديل.

وخرج صالح للاحتراف في الفيصلي السعودي، ولكنه صنع عدة أزمات هناك، بسبب عدم التزامه في التدريبات الجماعية وغيابه بدون إذن، ليتم في النهاية فسخ تعاقده.

وبعد عودته من السعودية خرج صالح جمعة بتصريحات يطالب من خلالها الجماهير بالعفو عن ما سبق، ووعد بأنه سيكون شخص جديد، وبالفعل التزم صالح ولكنه عاد لسابق عهده!.

6-باتريس كارتيرون

استمر وضع صالح جمعة في عهد كارتيرون، قاد الأهلي في الفترة ما بين يونيو 2018، وحتى نوفمبر 2018، في 17مباراة، ولفظه المدرب بسبب عدم التزامه.

ولكن بعد ذلك طالبه بإعداد نفسه للعودة إلى التدريبات ومن ثم انخراطه في المباريات بداية من يناير، ليرحل كارتيرون قبل أن يعطيه فرصة التواجد.

7-محمد يوسف

تولى القيادة الفنية للأهلي في الفترة ما بين نوفمبر 2018 وحتى ديسمبر 2018، عقب إقالة كارتيرون بشكل مؤقت، وقاد الأحمر في 6 مباريات، ولكنه لم يستعن بصالح في أي منها.

وفي تلك الفترة صنع أزمة الشهيرة بأزمة الساحل الشمالي، حيث تسربت صورة لصالح جمعة في إحدى الملاهي الليلية في الساحل الشمالي بصحبة بعض الفتيات، وظهر خلالها تناول اللاعب للخمور، لتنقلب عليه جماهير الأهلي.

فيما ظهرت أزمة الساحل الشمالي مجددًا حيث تشاجر صالح جمعة مع أحد العاملين في إحدى مقاهي الساحل الشمالي، مما أثار غضب مدربه محمد يوسف، الذي هدده بالطرد من الفريق.

8-مارتن لاسارتي

تواجد في الأهلي من يناير 2019 وحتى أغسطس 2019، وخاض 30مباراة.

واعتمد مارتن لاسارتي بشكل كبير على صالح جمعة حيث اشركه في 14 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفين.

وأكد لاسارتي في تصريحات له في تلك الفترة أنه مقتنع تماما بموهبة صالح، وأنه عانى في السابق وعاش فترة سيئة، ولكنه عمل على إعادة نفسه للاعب المميز، بالالتزام والتركيز في التدريبات والمباريات.

9- رينيه فايلر

يتواجد في قيادة الأهلي في الوقت الحالي، حيث تولى قيادة الأهلي في أغسطس 2019، وخاض 30 مباراة حتى الآن.

ورأى فايلر في صالح اللاعب غير الملتزم، ولم يقتنع به، وكان أكد أكثر من مرة أنه لا يرغب في استمراره في الأهلي.

وكان صنع صالح أزمة خلال الفترة الماضية، بعد دهس شاب بالجيزة، وهو ما كشفته تحريات مباحث الجيزة.

وفي شهر يناير الماضي شن صالح هجوما كبيرا على فايلر بعدما قرر ابعاده عن النادي، حيث أكد أن ما يتعرض له لا يطيقه أي انسان، مشيرا إلى أن فايلر يضطهده ويقوم باستبعاده عمدا على الرغم من تألقه في التدريبات.

فيما وضع فايلر في موضع سخرية، حيث قام بنشر صورة تجسد مشهد في مسلسل البرنس عندما ألقى أحد أبطال المسلسل ابنته في الشارع، إذ يصف ما يحدث له من قبل فايلر، وهو ما أثار غضب الجميع، وتم توقيع عقوبة عليه.

ورغم كل ذلك صالح من اللاعبين المحظوظين الذين يجدون دائما من يقف في ظهرهم، حتى في وقت أزمته وعدم التزامه، للشد من أزره ليتحول إلى الأفضل، وأبرزهم جماهير الأحمر، وعدد كبير من المدربين، ولكنه دائما يخيب الظنون.

وفي النهاية قرر فايلر عودته إلى التدريبات بعد توسط سيزا له، ووعد صالح بالالتزام، وبالفعل شارك في تدريبات الأهلي صباح اليوم وأمس، فهل يفعلها هذه المرة ويستحق لقب المعلم؟