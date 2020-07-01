رياضة | عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي عقد مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، حيث أعلن مجلس القلعة البيضاء عدة قرارات هامة وحاسمة على ضو الأحداث الأخيرة.

وجاءت قرارات مجلس الزمالك على النحو التالي :-

- إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدا الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري.

- استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءا من غدٍ الخميس.

- خوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

- تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

- تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

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- خوض الفريق الأول بالنادي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

واستئجار طائره خاصه للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا

- قبول استقالة باسم السبكي المدير الفني ليد الزمالك وحمادة الروبي مع تعيين حسين زكي مديرا فنيا وحسن يسري مساعدا.

- تنازل لاعبي فريق الطائرة والسلة واليد بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة مع تسلم باقي المستحقات.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.

وأضاف رئيس الزمالك، أنه تم اتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لقناه الزمالك سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح منصور أن جميع اعضاء مجلس إدارة النادي حضروا اجتماع اليوم عدا الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق بسبب ظروفه الصحية وإجرائه جراحة وتركيب دعامتين في القلب، متمنيا الشفاء له، مشيرا إلى ؟أنه تم تأجيل بحث اعتذار زكي عن منصبه بسبب ظروف الصحية.