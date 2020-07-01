شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتسلم أرض برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت إدارة نادى الاتحاد السكندري إجراءات استلام واستعادة حيازة أرض برج العرب المخصصة للنادى منذ عام 2009 بمساحة 52.4 فدان بالحى السكني الرابع.

وتم الاستلام الفعلى للأرض، الأربعاء، بحضور جاسر شمس المدير التنفيذي للنادي، وحازم الرجال أمين الصندوق، وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة.

وكان محمد مصيلحى، رئيس النادى، أكد أن مجلس الإدارة سيدرس الآليات والمقترحات للاستفادة من هذه المساحة الكبيرة والمتميزة لخدمة أعضاء الاتحاد.

ويعتزم مجلس إدارة الاتحاد إقامة عدد من المشروعات الرياضية الاستثمارية على أرض النادي في مدينة برج العرب، لإحداث طفرة في موارد النادى المالية خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر تشييد الفرع الثالث لنادي الاتحاد بهذه المنطقة، ليدعم الفرعين الآخرين في الشاطبي (الرئيسي)، وسموحة.

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