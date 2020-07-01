شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يحتفل الليلة بنجوم ليفربول بـ«ممر شرفى» في قمة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل عند التاسعة والربع مساء الخميس فريق ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتى، وذلك على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتعد المباراة التي تجمع الفريقين هي الأولى للريدز بعد التتويج رسميًا بلقب «البريميرليج» في الجولة الماضية، إثر خسارة السيتى ملاحقه المباشر، في نفس الجولة على يد تشيلسى بهدف لهدفين.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتى الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل سبع جولات من نهاية المسابقة، ليفقد كل فرصه في التتويج باللقب. ومن المقرر أن يقوم فريق مان سيتى بإعداد ممر شرفى للاعبى الليفر وجهازه الفنى، وذلك احتفاءً بفوز الفريق بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ويسعى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، لتكرار فوزه على المنافس بعد فوزه في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعدم منح الفرصة للفريق المنافس في تعكير فرحته وفرحة لاعبيه والجماهير بتحقيق اللقب الغائب منذ ثلاثين عاما، وكشف المدير الفنى أنه سيخوض المباراة كما هو معتاد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والاحتفال باللقب بشكل مناسب للاعبين والجماهير. من جانبه، قال محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمى للنادى: «إنه شعور لا يُصدق أن تحصد بطولة بهذا الحجم. الفوز بالدورى الإنجليزى الممتاز بعد سنوات طويلة أمر رائع للنادى والمدينة».

وأضاف: «لا يمكننى وصف شعورى بالكلمات، عندما جئت هنا قلت إننى أريد الفوز بالدورى الإنجليزى. إنه أول شىء حضر إلى عقلى».

وتابع: «أردت الفوز بالبريميرليج ودورى الأبطال، وقال الناس إذا كنت تستطيع اختيار بطولة واحدة فقط ما هي؟ لكن الآن يمكننى القول إننى سأختار البطولتين».

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