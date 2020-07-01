شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضاعف مكافأة الفوز بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استجاب مجلس إدارة النادى الأهلى لاقتراح الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بتعديل لائحة الفوز بدورى أبطال إفريقيا ومضاعفة المكافآت الخاصة بتخطى نصف النهائى وانتزاع اللقب، تحفيزا للاعبين بعد قرار الاتحاد الإفريقى «كاف» إقامة مباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فقط بالكاميرون.

وكشف مصدر مسؤول بالنادى أن الإدارة تعول كثيرا على التأهل للنهائى والفوز بالبطولة للحصول على مكافأة المليونى ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى بعض الأفكار التسويقية التى وضعها المسؤولون بإجمالى نحو أربعة ملايين دولار. وأضاف أن موارد النادى تأثرت كثيرا من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، وأن مكافأة الفوز ستساهم فى حسم صفقة رمضان صبحى وضمه نهائيا من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، وتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، بالإضافة إلى صرف مستحقات اللاعبين. يذكر أن قيمة جوائز الفرق فى دورى أبطال إفريقيا. وفقا للاتحاد الإفريقى تنص على حصول صاحب المركز الأول على 2.5 مليون دولار، والثانى 1.25 مليون دولار والناديين المتأهلين لنصف النهائى 875 ألف دولار.

من ناحية أخرى، أرسل مجلس إدارة النادى إنذار على يد محضر إلى رئيس النادى الزمالك ومديره التنفيذى لمطالبتهما بإزالة لافتة «نادى القرن».

على الجانب الآخر، وجه صالح جمعة الشكر للجهاز الفنى للعفو عنه وعودته للتدريبات وأشاد باستقبال اللاعبين وتعهد ببذل قصارى جهده لإثبات وجوده، خاصة أن هذه المرة بمثابة الفرصة الأخيرة للاستمرار فى القلعة الحمراء.

فى سياق مختلف، واصل الفريق الكروى الأول بالنادى تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش استعدادا لعودة الدورى، وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وشهدت التقسيمة توجيه العديد من التعليمات الفنية المكثفة للاعبين فى إطار التحضير للمرحلة المقبلة، كما خصص الجهاز الفنى فقرة تدريبية خفيفة فى المران، وذلك فى إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعبين فى مرحلة الإعداد الحالية.

واكتفى شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، بالجرى حول الملعب فيما حرص حسين الشحات على حضور التدريبات لأول مرة منذ خضوعه لجراحة الفتاق. وقام الجهازان الفنى والطبى بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة أسبوع.

يذكر أن الشحات خضع لجراحة الفتاق مؤخرا وحصل على راحة سلبية على أن يتم تجهيزه خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لمشاركته تدريجيا فى تدريبات الفريق بينما استكمل السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق، مرانه فى الجيم. وتواجد بادجى فى بداية المران الجماعى قبل أن يغادر إلى الجيم، حيث خضع لفحص طبى أثبت شكواه من كدمة خفيفة فى أحد أصابع القدم.

يذكر أن الأهلى سيحصل على راحة سلبية من التدريبات خلال اليوم الخميس، وغدا الجمعة على أن يستأنف تدريباته فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.

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من ناحية أخرى، رحب الجهاز الفنى للفريق بالقرار الصادر من الاتحاد الإفريقى بإقامة مباراتى نصف نهائى دورى الأبطال والنهائى فى سبتمبر المقبل بدولة واحدة.

وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ولم يحدد الكاف مكان مباراتى نصف نهائى دورى الأبطال أو الموعد النهائى لإقامة اللقاءين. وقال سيد عبدالحفيظ: لا نمانع أبدًا من اللعب فى مكان واحد، طالما توفر معيار تكافؤ الفرص هو الحاكم للبطولة. وأضاف: ننتظر تحديد مكان البطولة والموعد المقترح، وكما قلت الأهم بالنسبة لنا تكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة، ونتمنى بالطبع التتويج باللقب القارى بعد غياب 7 أعوام.