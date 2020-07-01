شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع بـ«كارتيرون» لوضع خطة دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، اجتماعاً مع باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لوضع خطة الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى، فى دورى رابطة الأبطال الإفريقى، ضمن مباراتى الدور قبل النهائى للبطولة. وأعلن المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى، أمس الأول، إقامة مباراة الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، من مباراة واحدة، وعلى ملعب محايد، لكنه لم يعلن عن اسم الملعب والدولة التى تستضيف المواجهة.

وشدد مرتضى منصور، رئيس النادى، على المدير الفنى، خلال الجلسة، الدعم غير المحدود، للفريق خلال الفترة المقبلة، وتلبية كل طلباته من أجل تحقيق حلم الجماهير، والفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، الذى بات لا يفصل الفريق عنه سوى مباراتين، والمشاركة فى مونديال العالم للأندية.

وأكد كارتيرون، خلال الجلسة، أنه ولاعبيه، جاهزون لتحقيق حلم ملايين الزملكاوية، بالفوز بالبطولة. وأوضح كارتيرون أنه استعد جيداً للفريق المغربى، بعدما نجح فى الوقوف على نقاط القوة والضعف فيه من خلال متابعته فى آخر مبارياته فى دورى الأبطال، وكذلك مشاهدة عدد من مبارياته فى الدورى المغربى، والبطولة العربية، قبل توقف النشاط الرياضى، فى جميع الدول، بسبب جائحة كورونا.

وأوضح كارتيرون، أنه أعد ملفا كاملا عن الحالة البدنية لكل لاعب، وكافة القياسات البدنية الخاصة به حتى يتسنى له الارتقاء بالمستويات الفنية والبدنية للجميع، وأن يصل جميع اللاعبين لفورمة عالية، قبل المشاركة فى المباريات الرسمية لتفادى تعرض أى منهم لإصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، التى يحتاج الفريق فيها لجهود جميع اللاعبين. وينتظر مجلس الإدارة، تحديد الدولة التى ستقام عليها مباراة الدور قبل النهائى، حتى يتمكن اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بحجز طائرة خاصة، لتقل الفريق إلى هناك. يأتى هذا فى الوقت، الذى استقر فيه مرتضى منصور، على عقد مؤتمر صحفى، خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن الخمس صفقات التى تعاقد معها الزمالك، والذى يتكتم عليها مسؤولو النادى، حتى الإعلان عن كافة تفاصيلها.