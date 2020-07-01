شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يعلق على رحيل «ساني» إلى بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على رحيل لاعبه الألماني ليروي ساني إلى نادي بايرن ميونخ، لافتًأ إلى أن ترك الفريق كان قرار اللاعب.

وقال «جوارديولا»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام ليفربول عن انتقال اللاعب إلى بايرن ميونخ: «يبدو كذلك، ولكن الصفقة لم تحسم بعد، هناك بعض الأمور ولكن يبدو أنه سيذهب إلى ميونخ، نتمنى له الأفضل ونوجه له شكرًا كبيرًا على سنواته معنا».

وأضاف الإسباني: «سيحظى بفصل آخر في ناد مذهل هو بايرن ميونخ، هو أراد الرحيل، وكل شخص له حياته وهو قرر أن ينتقل».

واختتم المدير الفني للسيتيزنز حديثه عن اللاعب قائلًا: «كنت لأحب أن يبقى ولكنه يعتقد أنه سيكون أفضل وأسعد هناك».